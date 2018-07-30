Bulunamayan Malezya uçağına dışarıdan müdahale iddiası

Malezya hükümeti, 8 Mart 2014 tarihinde kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 uçağı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

HAVACILIĞIN EN BÜYÜK BİLİNMEYENLERİNDEN

Başkentte açıklanan sonuç raporunda, uçağın kontrolünün üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmiş olabileceği ancak kim ya da kimler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin belirlenemediği kaydedildi. Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirilen uçağa ne olduğuna ilişkin soruların yanıtsız kaldığı 495 sayfalık rapora göre, uçak havacılık tarihinin en büyük bilinmeyenleri arasında yer alıyor.

"ÜÇÜNCÜ BİRİNİN DIŞARIDAN MÜDAHALESİ DE RAPORDA"

Başkent Kuala Lumpur’da basın mensuplarına açıklama yapan Malezya hükümetinin MH370 olayını araştırmakla görevlendirdiği araştırma amiri Kok Soo Chon, “Sorular, ancak uçağın enkazı bulunduğu zaman kesinleşmiş olacak” dedi. Pilot ve mürettebatın geçmişinin de incelendiğini kaydeden Kok, pilot ve mürettebatın eğitimi ve akıl sağlığı konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığını dile getirdi. “Olayın pilotlar tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyoruz” diyen Kok, “Üçüncü bir tarafın yasalara aykırı bir şekilde uçağa müdahalesini de gözardı etmiyoruz” ifadesini kullandı.

Kok, radyo ve telefon konuşmalarından anlaşıldığı üzere kaptan pilot ve yardımcı pilotun stresli ya da gergin olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

CESETLERE ULAŞILAMADI

Malezya uçağı Pekin seferini gerçekleştirmek üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan havalandıktan sonra gece saatlerinde radardan kaybolmuştu. Uçağın düştüğü ve enkazının Hint Okyanusu’nun güneyinde olduğu tahmin ediliyor. Arama çalışmaları henüz sonuç vermese de çeşitli sahillerde uçağa ait olduğu tespit edilen 27 enkaz parçası bulunmuş ancak cesetlere ise ulaşılamamıştı.