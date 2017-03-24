Burak Özçivit: Fahriye benim sonsuz aşkım

Vizyona girecek olan yeni filminin galası yapılan Fahriye Evcen, geceye nişanlısı Burak Özçivit ile katıldı.

"ÇEKİMLER SIRASINDA SÜREKLİ BİLGİ ALDIM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özçivit, çekimler sırasında set ekibinden sürekli haber aldığını belirterek "Fahriye’nin haberi yok, ancak ben çok iyi bir performans sergilediğini öğrendim." dedi.

"FAHRİYE BENİM SONSUZ AŞKIM"

Özçivit, yeniden aynı projede yer almayı düşünebileceklerini de söyledi: “İşin içinde Fahriye olduktan sonra ben her zaman varım. O benim bir tanem, sonsuz aşkım.”