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Burak Özçivit: Tükenmedim

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı için psikiyatri tedavisi gördüğü konuşulan ünlü oyuncu Burak Özçivit, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:31..
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Burak Özçivit: Tükenmedim

Burak Özçivit'in bir dönem Meryem Uzerli'nin yaşadığı 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığı ve bu nedenle psikiyatrik tedaviye başladığı konuşulmuştu.

Oyuncunun "Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris'e gittim. Gezmek istedi, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum" dediği iddia edilmişti. Özçivit yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını yeni sezona tam motive bir şekilde başlayacağını söyledi.

"YENİ SEZONA HAZIRIM"

Konu hakkında açıklama yapan Burak Özçivit, hakkındaki iddiaları reddetti. Hakkındaki tükenmişlik sendromu yaşadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtip yeni sezonda ekrana gelecek rolüne motive olduğunu söyledi.Yakışıklı oyuncu, "Yeni sezona tam motiveyim. Bir sıkıntı yok. Ben Kara Sevda dizisinin ardından 2 sinema filmi çektim. Ardından reklam projesinde oynadım." diye konuştu.

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