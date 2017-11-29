Burak Özçivit ve Murat Boz'un filmi tutmadı

Başrollerini Burak Özçivit, Aslı Enver ve Murat Boz’un paylaştığı ‘Kardeşim Benim’ Ocak 2016’da vizyona girmiş, ilk üç günde 403 bin 841 kişi tarafından izlenmiş, 4 milyon 740 bin lira hasılat elde etmişti. ‘Kardeşim Benim 2’ ise henüz beklenen ilgiyi görmedi.

MURAT BOZ'UN İDDİASI YETMEDİ

Murat Boz, “Çok iddialıyız, birinci filmi geçmek istiyoruz” dese de ilk üç günde 212 bin 429 seyirci sayısına ulaştı, gişesi ise 2 milyon 579 bin lira oldu.

TANITIMA DEVAM

Ekip filmi tanıtım için boş durmuyor. Şimdi yurt dışına açıldılar. Burak Özçivit, Leyla Feray ve Pınar Deniz önceki gün Almanya Duisburg’daydı. Burak Özçivit yine ilgi odağı oldu. Her zamanki gibi binlerce hayranı fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. ‘Kardeşim Benim 2’nin oyuncuları yarın da Azerbaycan Bakü’de sevenleri ile buluşup filmi birlikte izleyecek.