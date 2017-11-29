taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9657
EURO
4,7020
ALTIN
165,22
PETR
63,1400

Burak Özçivit ve Murat Boz'un filmi tutmadı

Murat Boz'un çok iddialıyız dediği Kardeşim Benim 2 ilk filmin gerisinde kaldı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 07:43..
  1. Haberler
  2. Magazin

TT

Başrollerini Burak Özçivit, Aslı Enver ve Murat Boz’un paylaştığı ‘Kardeşim Benim’ Ocak 2016’da vizyona girmiş, ilk üç günde 403 bin 841 kişi tarafından izlenmiş, 4 milyon 740 bin lira hasılat elde etmişti. ‘Kardeşim Benim 2’ ise henüz beklenen ilgiyi görmedi.

MURAT BOZ'UN İDDİASI YETMEDİ

Murat Boz, “Çok iddialıyız, birinci filmi geçmek istiyoruz” dese de ilk üç günde 212 bin 429 seyirci sayısına ulaştı, gişesi ise 2 milyon 579 bin lira oldu.

TANITIMA DEVAM

Ekip filmi tanıtım için boş durmuyor. Şimdi yurt dışına açıldılar. Burak Özçivit, Leyla Feray ve Pınar Deniz önceki gün Almanya Duisburg’daydı. Burak Özçivit yine ilgi odağı oldu. Her zamanki gibi binlerce hayranı fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. ‘Kardeşim Benim 2’nin oyuncuları yarın da Azerbaycan Bakü’de sevenleri ile buluşup filmi birlikte izleyecek.

İlginizi Çekebilir
Deniz Çakır çok sinirlendi
Gece saat 03.00'te görüntülenen ünlü oyuncu, birden bela okumaya başladı.
İrem Derici adıyla sahte ilaç çıkardı
Sahte doktor Mehmet İ., şarkıcı İrem Derici adına açtığı internet siteleri üzerinden yasa dışı ilaç sattığı gerekçesi ile şikayet edildi.
Yeliz Yeşilmen'den aldatma açıklaması
Geçen günlerde ihanete uğradığı söylenen Yeliz Yeşilmen dedikoduculara yine ateş püskürdü.
Gülşen: Evli barklı kadınım ben
Gülşen, dudaklarına dolgu yaptırdığı iddiasına yanıt verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

320
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

112
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

52
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

21
Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

14
Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

6
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM