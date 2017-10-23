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Burak Özçivit Victoria’yı engelledi

Rus manken Victoria Bonya’nın ilgisi, Burak Özçivit’i rahatsız etti.

23.10.2017 - 07:30
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Rol aldığı yapımlar sayesinde yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Özçivit, Rus manken Victoria Bonya’nın da yakın takibindeydi.

Burak Özçivit Victoria’yı engelledi

Bonya, ünlü oyuncunun Instagram’da paylaştığı fotoğrafları beğenip altına yorumlar yazdı. Ancak bu ilgi, hem Özçivit’i hem de hayranlarını rahatsız etti.

"BURAK'IN PEŞİNİ BIRAK"

Geçtiğimiz haziran ayında meslektaşı Fahriye Evcen’le evlenen ünlü oyuncunun hayranları, Bonya’ya “Burak’ın eşini bırak, o Fahriye’yle evli” şeklinde mesajlar attı.

Burak Özçivit de Victoria Bonya’yı sosyal medya hesaplarında engelledi.

Burak Özçivit Victoria’yı engelledi

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