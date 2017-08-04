Bursa yaşam kalitesinde dünyada 21. sırada

Dünya genelinde binlerce kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl "Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler" listesi oluşturan Numbeo uluslararası derecelendirme merkezinin geçen yılki listesine 28. sıradan giren Bursa, 2017'nin ilk yarısındaki ortalamasında listede 21. sırada yer aldı.

"BURSA ARTIK DAHA ÇOK DÜNYA GÜNDEMİNDE"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye ve dünyaya örnek yatırımlarla Bursa'nın bundan sonra daha fazla dünya gündeminde yer alacağını belirtti.

Kentin yaşanabilir çağdaş bir şehir olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü aktaran Altepe, "Yayınlanan listeye göre Bursa'nın Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri olduğu bir kez daha tescillendi." ifadesini kulandı.

"TÜRKİYE'DEN İLK YÜZDE BAŞKA KENT YOK"

Altepe, Bursa'nın 5 yıl önce aynı listede dünyada 48. ilan edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl kademeleri yükseltiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 38. sıradaydık. Geçen yıl 28. sıraya yükselmiştik. Yapılan son çalışmayla beraber 2017'nin 6 ayında Bursa, dünyada 21. sıraya yükseldi. İlk 100'de başka bir şehrin bulunmayışı ve 21. sırada yer almamız, bizim için büyük onur. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda yerimizi daha da sağlamlaştırmak. Bursa için ne yapsak az. Bursa'nın yaşam standartları ve kalitesinin yükselmesi, kentin değerleriyle ve ekonomisiyle orantılı. Büyükşehirlerde yapılan bu çalışmada sağlık, şehrin suç oranı, pahalılık, nüfus, trafik ve huzur gibi birçok kriter ele alınıyor. Bursa'nın dünya kentleri arasında 5 yıl içerisinde 48. sıradan 21. sıraya yükseldiğini gördük. Bu da yapılan yatırımların, Bursa'da tüm sektörlerdeki gelişimin bir sonucudur."

Başkan Altepe, listede Bursa'nın önünde sırasıyla Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, Hollanda ve İngiltere'deki kentlerin bulunduğunu da belirtti.