Uludağ’a yağan şiddetli yağmurun ardından Nilüfer ilçesine bağlı Bursa -Orhaneli yolu üzerinde heyelan meydana gelirken aynı yol üzerindeki Doğancı Köyünde de bir çok ev, araba ve traktör sel suları ve çamur altında kaldı. Köyde 3 evin tamamen yıkıldığı çok sayıda evinde su ve balçık altında kaldığı belirtildi.

Bursa'da yol kapatan heyelan havadan görüntülendi

AFET BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Heyelan nedeniyle kapanan Bursa - Orhaneli yolunu açmak için tüm ekipler seferber olurken toprak ve su altında kalan Doğanca köyünden çekilen ilk görüntüler, yaşanan olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Yolu tamamen kapanan köye yardım ekipleri halen ulaşamazken bölgeye ATV araçlarıyla giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri vatandaşlara kumanya dağıtıp mahsur kalanları güvenli bölgelere taşıdı.

Bursa’da bir köy, sel suları altında kaldı

EVLERİNE GİREMİYORLAR

Evlerine giremeyen vatandaşların 6 saattir kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. Yol açma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği belirtilirken bölgeye AFAD ve Kızılay ekiplerinin çadır gönderdiği belirtildi. Öte yandan heyelan nedeniyle yolda mahsur kalıp Ramazan oruçlarını da açamayan yüzlerce kişiye bin adet kumanya ve su dağıtıldı.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre yağışların en şiddetli olduğu saatte Uludağ’a metrekareye 49.8 kilogram, Orhaneli ilçesinde 34.4 kilogram, Mustafakemalpaşa ilçesinde 26.8 kilogram, Keles ilçesinde 26 kilogram yağış düştü. Uludağ’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle doğu ve batı eteklerindeki vadilerde sel ve heyelan görüldüğü belirtildi.

ARAÇLAR, SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Bursa-Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Dikkaldırım Mahallesi ve Orhaneli yolunda sürüklenen araçlar böyle görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde ise ne yapacaklarını şaşırmaları dikkatlerden kaçmadı.

Bur'da sel suları araçları sürükledi