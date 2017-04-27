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Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

ByLock kullanan aralarında polislerinde bulunduğu toplam 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27.04.2017 - 09:34
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta salı günü Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

14 GÖZALTI

Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında polisler ve yakınlarınında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları ardından 14 şüpheli bu sabah mahkemeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

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