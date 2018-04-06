Bursa'da konut fiyatları 2 yılda arttı

Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri Bursa, son zamanlarda konut alımında yabancı yatırımcının gözdesi konumuna geldi.

YABANCILARA SATIŞTA İLK ÜÇTE

Son yıllarda yabancıya konut satışında zirvede İstanbul yer alırken, Antalya ikinci, Bursa üçüncü sırada kendine yer buldu.

MUDANYA, BURSA'NIN EN PAHALI SEMTİ

Bursa için hazırlanan Bölge Raporu'na göre; şehirde satılık konut fiyatlarında yüzde 42, kiralık konut fiyatlarında ise yüzde 36 oranında artış meydana geldi. Buna göre metrekaresi 2 bin 251 lira olan Mudanya; Bursa'nın en pahalı semti oldu. Mudanya'yı 2 bin 284 lira ile Nilüfer ve 1.911 lira ile de Osmangazi seyrediyor.

ORTALAMA METREKARE FİYATI 1.934 LİRA SEVİYESİNE ULAŞTI

Bursa'dan ev almak isteyenler 100 metrekarelik bir evi ortalama 145 bin lira ile 241 bin 800 lira arasında bir fiyata satın alabilir. Bölgede ortalama metrekare fiyatları ise 1.934 lira seviyesine ulaştı.