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Bursa'da SGK'ya FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Bursa'da, Kanun Hükmünde Kararname ile SGK'dan çıkarılan 14 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

21.04.2017 - 13:33
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SGK Bursa İl Müdürlüğü'nden örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 18 kişinin yakalanması için Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bursa'da 13, Antalya'da bir kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BYLOCK KULLANIYORLARDI

Şüphelilerin; örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları iddia edildi.

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