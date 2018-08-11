Bursa'daki yangında rant iddiası belediye başkanına soruldu

Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda çıkan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

"3 AYRI NOKTADA YANGIN VAR"

Habertürk canlı yayınına katılan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Balıkesir ve İznik'te de orman yangını var. 3 ayrı noktada orman yangını var. Yangının evlere sıçramaması için bütün gerekli önlemleri alıyoruz. İş makinalarının tamamını sevk ettik." dedi.

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Bursa'da orman yangını

RANT İDDİASI SORULDU

3 yıl öncede aynı bölgede yangın çıktığını hatırlatan muhabirin rant sorusu üzerine Aktaş, "9 ay oldu göreve geleli. Kesinlikle imarla ilgili hassas ve dik bir duruş sergilediğimizi herkese ifade ettik.

"BUNU YAPAN ŞEREFSİZDİR"

Yanlış yapan varsa sonucuna katlanır. Bu bir şerefsizliktir, bunun tarifi falan yok." dedi.



