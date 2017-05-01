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Bursalı adamın şanssızlığı

Bursa'da uyuşturucu komasına girdiği için hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki gence taburcu olduktan sonra kamyon çarptı.

01.05.2017 - 11:21
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  2. Yaşam

Eskişehir’den yüklediği talaşları Bursa’ya götürmek üzere yola çıkan Cebrail Palta yönetimindeki 16 BZ 068 kamyon, Mer-Pa mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yetiş Y.’ye çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre sürüklenen Yetiş Y., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yetiş Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yetiş Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bursalı adamın şanssızlığı

1 SAAT ÖNCE TABURCU OLMUŞTU

Yetiş Y.’nin kazadan bir saat önce uyuşturucudan fenalaştığı için geldiği İnegöl Devlet Hastanesi’nden tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursalı adamın şanssızlığı

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