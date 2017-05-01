Bursalı adamın şanssızlığı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

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Trump'tan Kim'e: O tatlı bir kurabiye

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir gerilim yaşadığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.