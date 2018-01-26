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Buse Narcı'dan Özcan Deniz açıklaması

Özcan Deniz, 1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 08:41..
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Buse Narcı'dan Özcan Deniz açıklaması

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan'la nikâh masasına oturmaya hazırlanan Özcan Deniz'in müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddia edilmişti. Özcan Deniz'in evlilik hazırlığında olan Feyza Aktan'a ihanet edip etmediği konuşulurken Buse Narcı ilk kez açıklamada bulundu.

Buse Narcı şu açıklamayı yaptı:

"1 YILDIR GÖRMÜYORUM"

''Kendisini bir yıldır görmüyorum ve uyandığımda aynı karede olmak gerçekten beni şaşırttı. Bu şekilde anılmak üzdü beni.

"ORTADA HAMİLE BİR KADIN VAR"

Sonuçta ortada hamile bir kadın var kendimi onun yerine koydum ortada aslı astarı olmayan bir haber var kim bilir ne durumdadır?

''GÖRÜNTÜLERDEKİ BİZİZ AMA ZAMAN YANLIŞ''

Orası 10 bin konutluk bir yer, tam olarak neresi anlamadım. Herkes her yerde oturuyor olabilir ya da aynı AVM'de denk gelebiliriz. O binada veya sitede kimlerin oturduğunu, kimlerin girip çıktığını da bilemem. Demek ki eskiye dayanarak kamera kayıtlarını gördükleri için böyle çirkin bir yakıştırma yaptılar.

"ARKADAŞ OLARAK BİLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Kendisiyle arkadaş olarak bile görüşmüyorum, telefonda bile konuşmuyoruz Kim yaptıysa ya da kamera kayıtlarını karıştırdıysa benle onu farklı zamanlarda ama aynı yerde görüp böyle bir şey yakıştırmışlar.''

Buse Narcı'dan Özcan Deniz açıklaması

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