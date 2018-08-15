Buse Varol'dan Eda Erol açıklaması

Bir magazin programına konuk olan Buse Varol, eşi Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'dan açılınca çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONLAR İÇİN HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ"

Varol, "Eşimin eski nişanlısıdır. Saygım var. Genç bir kadındır. Onlar için hayırlısı böyle imiş. Sosyal medyada benimle bazı mukayeseler oldu. Bu çok yanlış bir şey. Kimseyi kimseyle karşılaştırmasınlar.

"ESPRİ YAPTIM GERÇEK OLDU"

Bir gün arkadaşımla magazin programı izliyorduk Alişan'ın evliliğe adım attığı haberi geçti. Beyazıt Öztürk ve Alişan için müzmin bekar derlerdi. Ben bu haberi izlerken arkadaşıma 'Ya şimdi bir tek Beyazıt Öztürk ve ben müzmin bekar kaldık. Alişan beni bekleseydi ben onla evlenirdim' diye bir espri yapmıştım. Hangi kafayla yaptım bu espriyi bilmiyorum ama kader nereden nereye Alişan nişanlısından ayrıldıktan sonra bizi aynı dizide buluşturdu" şeklinde konuştu.