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Bush'tan Donald Trump'a eleştiri

Eski ABD başkanlarından George W. Bush, Başkan Donald Trump'ın politikalarını eleştirerek "Hepimizin bazı cevaplara ihtiyacı var" dedi.

27.02.2017 - 19:59
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FSCS

Eski ABD başkanlarından George W. Bush, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının Rusya hükümeti ileçok yakın ilişkilileri olduğu yönündeki iddialara atıfta bulunarak "Hepimizin bazı cevaplara ihtiyacı var." dedi.

Trump hakkında ilgili kurumların soruşturma yürüttüğüne dikkati çeken Bush, "Bu kurumlar tarafından ulaşılacak sonuç benim sözlerimden daha önemli." diye konuştu.

"AVUKAT DEĞİLİM, KURALLARI BİLMİYORUM"

Bush kendisine yöneltilen ısrarlı sorular üzerine ise, "Soruları yanlış kişiye yöneltiyorsunuz. Avukat değilim ve kuralları bilmiyorum." ifadesini kullandı.

VİZE YASAĞINA TEPKİ

Ayrıca Bush, Trump’a yönelik eleştirilerini son günlerde sıkça tartışılan ABD’nin göçmen politikasına yönelik yorumlarıyla devam ettirdi.

Trump’ın göreve gelmesinin ardından yedi Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı vize yasağına tepki gösteren Bush, "Ben göçmenlere kapısını açan bir politikayı destekliyorum." diye konuştu.

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