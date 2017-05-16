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Büşra Develi’nin sevgilisinden Fi isyanı

Burak Deniz, sevgilisi Büşra Develi’nin rol aldığı ‘Fi’ dizisindeki cesur sahnelerin çok fazla dile getirilmesine tepki gösterdi.

16.05.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Magazin

Oyuncu Burak Deniz’le Büşra Develi, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dijital platformda yayınlanan ‘Fi’ dizisinde Bilge karakterini canlandıran Develi, kaliteli bir iş yaptıklarını söyledi. Muhabirlerin, olay yaratan sevişme sahneleriyle ilgili soruları üzerine araya giren Deniz, ‘Fi’de söylendiği gibi cesur sahnelerinin bulunmadığını belirtti.

Büşra Develi’nin sevgilisinden Fi isyanı

"SANKİ SÜREKLİ SEVİŞME VAR"

Oyuncu, sahnelerden çok sektöre kattıklarının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Daha önce yayınlanan dizilerden örnekler veren Deniz, “Kimin kiminle olduğu belli olmayan ne diziler vardı, hatırlayın. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Aşk-ı Memnu’da neler oluyordu unuttuk mu? ‘Fi’de sanki sürekli sevişme varmış gibi bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Kız arkadaşım oynuyor diye söylemiyorum, izleyici olarak konuşuyorum.” diyerek tepkisini gösterdi.

Büşra Develi’nin sevgilisinden Fi isyanı

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