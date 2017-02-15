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Bütçe ocak ayında fazla verdi

Maliye Bakan Ağbal, bütçenin ocak ayında 11,4 milyar lira fazla verdiğini söyledi.

15.02.2017 - 11:04
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını değerlendirdi.

BÜTÇE 11,4 MİLYAR FAZLA VERDİ

Yeni yılın ilk ayında bütçenin güçlü bir performans sergilediğini kaydeden Ağbal, ocakta bütçenin 11,4 milyar lira fazla verdiğini, bu ayda faiz dışı fazlanın da 18 milyar lira olduğunu aktardı.

Ağbal, bütçe giderlerinin de yıl sonu hedefleri ile uyumlu seyrettiğini belirterek, ocak ayında toplam harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Faiz hariç giderlerin aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar liraya ulaştığını açıklayan Ağbal, şunları kaydetti: "Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilemiştir. Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 artarak 58,8 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 yükselerek 48,4 milyar lira, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 artarak 10,4 milyar lira olmuştur."

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