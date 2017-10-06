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Bütçe ödeneğinde büyük pay Maliye Bakanlığı'na ait

Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 177,4 milyar lirayla Maliye Bakanlığı oldu.

06.10.2017 - 15:17
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Bütçe ödeneğinde büyük pay Maliye Bakanlığı'na ait

maliye

Orta Vadeli Mali Plan'da (2018-2020) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2018 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Bütçe ödeneklerinde en fazla pay ayrılan ilk 3 idare, bu yıl da değişmedi.

EN BÜYÜK PAY MALİYE BAKANLIĞI'NA

Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Maliye Bakanlığına 177 milyar 435 milyon 423 bin lira ödenek ayrıldı.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2., MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3. SIRADA

Hazine Müsteşarlığı 97 milyar 893 milyon 775 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 92 milyar 528 milyon 652 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Bütçe ödeneğinde büyük pay Maliye Bakanlığı'na ait

ÖDENEK AYRILAN DİĞER İDARELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 59 milyar 720 milyon 630 bin lira,

Milli Savunma Bakanlığına 40 milyar 402 milyon 239 bin lira,

Sağlık Bakanlığına 37 milyar 479 milyon 416 bin lira,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 26 milyar 690 milyon 506 bin lira,

Emniyet Genel Müdürlüğüne 27 milyar 792 milyon 655 bin lira ödenek ayrıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ödeneği 21 milyar 676 milyon 673 bin lira,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ödeneği ise 14 milyar 945 milyon 751 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2018 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 12.9 milyar lira,

Karayolları Genel Müdürlüğüne 18.1 milyar lira,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 13.9 milyar lira,

TÜBİTAK'a 3.2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3.1 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

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