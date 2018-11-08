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Büyük Patlama'yla oluşan en eski yıldız keşfedildi

Gök bilimciler, neredeyse tamamen Büyük Patlama'yla açığa çıkan maddelerden oluşan bir yıldız keşfetti.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 01:09..
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Evrenin en eskilerinden biri olarak nitelendirilebilecek, yaklaşık 13,5 milyar yaşındaki bu küçük yıldızın kütlesi ve metal içeriğinin çok düşük olduğu tespit edildi.

SAMANYOLU'NUN İNCE DİSKİNDE BULUNDU

Metal içeriği düşük diğer yıldızların aksine Samanyolu Galaksisi'nin  "ince diskinde" bulunan yıldıza, 2MASS J18082002-5104378 B isminin verildiği  belirtildi.

Büyük Patlama'yla oluşan en eski yıldız keşfedildi

YILDIZLARIN İLK NESLİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Kevin Schlaufman, "10 milyonda bir ihtimal" diye nitelendirdiği yıldızın, yıldızların ilk nesli açısından önemli olduğunu söyledi.

2MASS J18082002-5104378 B'nin ortak nokta yörüngesinde dönen iki yıldızlı sistemin parçası olduğu, çok küçük ve zor seçilen ikinci yıldızın, çok  daha parlak olan ilkinden sonra keşfedildiği kaydedildi.

Büyük Patlama'yla oluşan en eski yıldız keşfedildi

Büyük Patlama'dan sonra evrendeki ilk yıldızların tamamen hidrojen, helyum ve az miktarda lityum gibi elementlerden oluştuğu, bu yıldızların daha sonra çekirdeklerinde helyumdan daha ağır elementler ürettiği ve süpernova iken  patladıklarında evreni ağır elementlerle doldurduğu ifade ediliyor.

Bir sonraki yıldız neslinin, bu metalleri içeren bulutlardan oluştuğu, metal içeriğinin, yıldız doğumu ve ölümü döngüsü sürdükçe arttığı belirtiliyor.

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