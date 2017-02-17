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Büyükanneye maaş başvurusu uzatıldı

Büyükanne maaşlarının başvuru süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldığı açıklandı.

17.02.2017 - 17:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından duyurulan büyükanne maaşları; ücretin durumuna göre, ikinci üçüncü çocuğunun olmasına göre, doğumun normal veya sezeryanla yapılıp yapılmamasına göre, büyükannenin yaşına ve sağlık durumuna göre belirleniyor.

BAŞVURULAR UZATILDI

Büyükanne maaşlarının başvuru süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün yaptığı açıklamada 65 bin başvuru yapıldığını ve yoğun başvuru nedeniyle müracatları donduracaklarını söylemişti.

425 TL VERİLECEK

Büyükannelere aylık 425 TL torun maaşı verilecek. Pilot uygulama kapsamında 10 ilde 6 bin kişi bu destekten faydalanacak. Ödemeler mart ayında yapılacak.

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