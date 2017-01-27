Büyükanneye verilecek maaş belli oldu

Kamuyounda büyük yankı uyandıran 'Büyükanne Projesi'nin Şubat ayında başlayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyük annelere asgari ücretin yüzde 30'u gibi bir rakamın ödeneceğini açıkladı.

ANNENİN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEYECEK

65 yaş kriterinin olacağını kaydeden Müezzinoğlu, şunları söyledi:

''4 asgari ücret düzeyinde maaşı olan aileden ziyade, iki asgari ücreti geçmeyecek şekilde dengelenecek. Anne talep ediyor, annenin maaşı 2 asgari ücreti geçmeyecek. Büyükanneye net asgari ücretin yüzde 30'u gibi ücret düşünüyoruz. 65 yaşı düşünüyoruz ama kararı vermiş değiliz."

BÜYÜKANNELERE 420 TL

Bakan Müezzinoğlu, büyükannelere net asgari ücretin yüzde30'u kadar verileceğini söyledi. Hesaplamalara göre büyükannelere 420 lira gibi bir rakam ödenecek. Annenin maaşı ise iki net asgari ücreti geçmeyecek. Yani annenin maaşı 2 bin 808'in üzerinde olmayacak.

''5 BİN AİLEYE DESTEK YAPACAĞIZ''

İstanbul ve Bursa'da pilot uygulama yapılacağını dile getiren Mehmet Müezzinoğlu, "Biz Kayseri, Denizli, Konya'yı da ilave etmeye çalışıyoruz. İl dağılımları da Pazartesi netleşecek. 5 bin aileye destek yapacağız. Paydaşlardan talepler geliyor. Daha farklı noktalarda uygulayacağız. Değişik illerden gelen talepleri inceleyeceğiz" diye konuştu.



