ByLock mesajlarından yasak aşk çıktı

İzmir'de yaşayan psikolog Pınar Y.'nin telefonunda FETÖ örgütünün kripto haberleşme programı ByLock tespit edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet tarafından İzmir'de yakalanarak Ordu'ya götürülen Pınar Y.'nin Savcılık tarafından ifadesi alındı.

FETÖ'CÜYLE YASAK AŞK

FETÖ örgütüyle hiçbir bağlantısı olmadığını savunan Pınar Y., telefonuna ByLock'u halen FETÖ'den aranan ve firarda olan, Yunanistan'a kaçtığı belirlenen Ordu eski İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı'nın yüklediğini, kendisiyle yasak aşk yaşadıklarını itiraf ederek her şeyi tek tek anlattı.

BARDA TANIŞTILAR

Pınar Y. savcılık ifadesinde, 2011'de üniversiteyi bitirdikten sonra Ordu'ya geldiğini, bir kamu kurumunda Ordu'da çalıştığını, yakın kız arkadaşlarının dönemin Ordu İl Emniyet Müdürü olan Hakan Kırmacı ile kendisini bir barda tanıştırdığını, daha sonra barda buluşmaya devam ettiklerini söyledi.

"VİYANA'YA GİTTİK, İLİŞKİMİZ DE OLDU"

Pınar Y. Mart 2014'te de akıllı cep telefonu aldığını belirterek, "Benim FETÖ ile alakam yok. Ben memur olarak Ordu'da çalışıyordum. İlk defa akıllı telefonum oldu, onun da kurulumunu Hakan yaptı. O zaman kendisi mesajlaşmak için ByLock yüklemiş. Oradan yazışalım diyordu. İlk mesajında bana iltifat, taciz mesajları gönderiyordu. Sonra arkadaş olduk, evime gidip geliyordu. İlişkimiz böylece sürdü. Ben makamına gidiyordum. Bara gidiyorduk ama Hakan alkol almıyordu. Viyana'ya gittik orada 9 gün kaldık. Beraber olduk, ilişkimiz de oldu, masrafları Hakan karşıladı.

SOSYALİST GÖRÜNÜYORDU

Namaz kıldığını ilk Viyana'da gördüm, sokakta seccade serip namaz kıldı. Dini duygularının açıktan görünmesini istemiyor, sosyalist görünüyordu. Camiye neden gitmediğini sorduğumda, gösteriş olur diye gitmediğini söylüyordu" dedi.

BYLOCK'TA 55 MESAJLAŞMA

Pınar Y., Nisan 2014'te Ordu'dan İzmir'e dönerek memleketine yerleştiğini, Hakan Kırmacı ile görüşmeyi İzmir'de de sürdürdüğünü, 9 ay görüşüp birlikteliği olduğunu, daha sonradan da ayrıldıklarını belirterek FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu. ByLock'tan 55 kez mesajlaştığı belirlenen Pınar Y., mesajları Hakan Kırmacı'ya yazdığını da kaydetti.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Pınar Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Y.'nin FETÖ üyesi olup olmadığı ve örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığı ile ilgili soruşturma da halen sürüyor.

YUNANİSTAN'A KAÇTI

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden merkeze alındıktan sonra emekliliğe ayrılan Hakan Kırmacı hakkında FETÖ operasyonları kapsamında 26 Temmuz 2016'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Halen firarda olan Hakan Kırmacı'nın Yunanistan'a kaçtığı tespit edildi.