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Çağatay Ulusoy'un yeni rolü

Dünyaya “Deliormanlı Türk güreşçisi” olarak nam salan Koca Yusuf’un hayatını anlatacak filmin hazırlıkları başladı.

04.07.2017 - 06:11
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DD

1856-1898 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü Türk güreşçi Koca Yusuf’un hayatı film oluyor.

1 MİLYON ALACAK

25 milyon lira bütçeli filmin başrolünde ise Çağatay Ulusoy olacak. Bu proje için 1 milyon lira alacağı iddia edilen Ulusoy, Koca Yusuf’u canlandırabilmek için zorlu bir hazırlık süreci yaşayacak.

ÇAĞATAY ÖZEL HAZIRLANIYOR

144 kiloluk güreşçiye benzeyebilmek uğruna özel bir diyet ve spor planına uyması gereken oyuncu, ağustos ayında kamera karşısına geçecek. Kanada’da başlayacak çekimlerin Amerika ve Türkiye’de devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

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