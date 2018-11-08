Çağla Şıkel, Emre Altuğ'u sildi

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, 7 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası popçu Emre Altuğ'u hayatından tamamen çıkardı. Büyük oğlu Kuzey'in doğum gününe katılmayan eski eşiyle köprüleri attı.

"DAHA KONUŞMAYACAĞIM"

9 yaşına basan Kuzey, bir alışveriş merkezinde gerçekleşen doğum günü partisinde babasını göremeyince üzüldü. Bu duruma çok içerleyen Çağla Şıkel, popçu Emre Altuğ'un "Hastaydım o yüzden gelemedim" sözlerine inanmadı. Eski eşine çok içerleyen Şıkel, “Onunla konuşmayacağım” dedi.

Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey'e doğum günü kutlaması