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Çağla Şıkel gözaltı torbalarını aldırdı

Güzel manken Çağla Şıkel, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonları tüm samimiyetiyle anlattı.

06.06.2017 - 14:18
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2 çocuk annesi olmasına rağmen şık ve bakımlı halleriyle dikkat çeken Şıkel, kendi Youtube kanalından, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarından bahsederken takipçilerine de uyarılar da bulundu. Şıkel, yüzüne botoks işlemi yaptırırken aynı zaman gözaltı torbalarını da aldırdığını anlattı.

Çağla Şıkel gözaltı torbalarını aldırdı

"DOĞALLIKTAN TAVİZ VERMEDİM"

Şıkel, “Botoks işlemini dönem dönem yaptırıyorum.” dedi. Bu işlemle sadece yüzünde yaşa bağlı oluşan derin çizgileri yok ettiğini söyleyen Şıkel, yüzündeki mimiklere zarar vermediğini söyledi.

Güzel manken Çağla Şıkel

Doğallıktan uzaklaşmadığını anlatan güzel manken, ayrıca gözaltı torbalarını da uyguladığı bir yöntemle yok ettiğini anlattı. İğne yardımıyla yorgun gözükmesine neden olan bu görüntüsünden kurtulan güzel manken, takipçilerini de bu işlemi yaptırırken doğallıktan taviz vermemelerini istedi.

Çağla Şıkel gözaltı torbalarını aldırdı

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