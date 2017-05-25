Çağla Şikel müstakbel gelin Eda Erol'la tanıştı

Alişan ve Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, evlilik yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Hatırlanacağı üzere mutlu çiftin aileleri geçtiğimiz haftalarda tanışmıştı.

Ancak tüm Türkiye için sürpriz olan ilişkinin hızlı ilerleyişi nedeniyle Alişan, arkadaşlarıyla Eda'yı bir türlü tanıştıramadı.Bu isimlerin başında da Alişan'ın en yakın arkadaşlarından Çağla Şikel var. Alişan sonunda sevgilisi Eda ve arkadaşı Çağla'yı akşam yemeğinde bir araya getirdi. Gecede çekilen fotoğrafları Eda Erol ve Çağla Şikel, Instagram hesabından paylaştı.