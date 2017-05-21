Çağla Şıkel trafiği birbirine kattı

Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Çağla Şıkel ile Hakan Akkaya, çıkmak için hazırlanınca olanlar oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL'İ BEKLEDİ

Kendisine ait arabasını valeden teslim alan Akkaya, 10 dakika boyunca Şıkel'i bekledi. Hafta sonu olmasından dolayı yoğun olan araçlar, 60 metre boyunca trafik oluşturdu.

TRAFİĞİ GÖREN ŞIKEL, KOŞARAK ARACA BİNDİ

Birçok sürücü aracının kornasına bassa da, Akkaya arkadaşını beklemekten vazgeçmedi. Trafiğin kendisi yüzünden sıkıştığını fark eden Şıkel, koşar adım araba bindi. Hızlıca oradan ayrılan ünlü isim, sorulan soruları yanıtsız bıraktı.