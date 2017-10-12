İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 27 haftadır eylem yapan avukatlar, binada gerginliğe neden oluyordu.

Hukuk sistemini protesto eden avukatların çıkardığı taşkınlıklar nedeniyle, adliyede işi olan vatandaşlar da mağdur oluyordu.

ARAP SABUNU ÇÖZÜM OLDU

Eylemlerini 28. haftada da devam ettirmek isteyen avukatlar, temizlik engeliyle karşı karşıya kaldı.

Görevlilerin eylem yapılan alanda yaptığı çalışma nedeniyle avukatlar başka bir yerde eylem yapmaya karar verdi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki eyleme temizlik engeli VİDEO

CHP'Lİ VEKİL TEPKİLİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde çekilen fotoğrafı "Adalet nöbetine dahiyane engel; Adliyede temizlik..." notuyla paylaştı.

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