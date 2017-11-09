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Cam filmi yasağı esnetilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mağduriyetler yaratılmasın." dedi. Cam filmi daha az koyu olması şartıyla serbest olacak.

09.11.2017 - 13:18
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Cam filmi yasağı esnetilecek

Cam filmi yasağı esnetilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'cam filmi'ne yönelik yeni bir çalışma yapılması için talimat verdi.

Buna göre yasağın esnetilmesi doğrultusunda adım atılacak. Cam filmi daha az koyu olması şartıyla serbest olacak.

Cam filmi yasağı esnetilecek
Fotoğraf: Adana'da, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine araçlarda cam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi, sürücülerden Fırat Demir'e "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira ceza kesildi.

"MAĞDURİYETLER YARATILMASIN"

İçişleri Bakanlığı, güvenlik nedeniyle Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na talepte bulunmuştu. Bu yüzden ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmişti.

Bu süreçte vatandaşlardan yoğun şikayetler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Mağduriyetler yaratılmasın." talimatı verdi.

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