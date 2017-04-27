Eurovision 2016 birincisi Camala dünya evine girdi

Eurovision şarkı yarışmasının galibi, Ukrayna’nın Halk Sanatçısı Kırım Tatarı Camala bugün, 26 Nisan tarihinde Kırım Tatar aktivist Seyit-Bekir Süleymanov’la dünya evine girdi.

Kırım haber ajansı QHA'nın haberine göre, kendi facebook sayfasında açıklama yapan Camala, “Düğün günü. Biz Seyit-Bekir’le evlendik! Tebrikleri için herkese teşekkür ederiz! Sizin Camala'nız...” ifadelerini kullandı.

"BEN EVET DEDİM"

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Kırım Tatar kökenli Ukraynalı sanatçı Camala, kendisine evlenme teklifinde bulunulduğunu hayranlarıyla paylaşmıştı.

Konuyla ilgili kişisel Facebook sayfasında açıklamada bulunan Camala, parmağındaki yüzüğün göründüğü bir fotoğrafını paylaşarak “Ben evet dedim” diye yazmıştı. Camala, ayrıca yazısında Kırım Tatarca olarak “Ebet. Men razım” (Evet. Ben razıyım) ifadesini kullanmıştı.

Seyit-Bekir Süleymanov yakın zamanda Kiev’in Taras Şevçenko Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi'nden mezun oldu. Süleymanov, Kırım Tatar gençlerinin problemlerinin çözülmesine yardımcı olan sosyal ve siyasi projelerde yer alıyor.