taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.522
USD
3,5706
EURO
3,8982
ALTIN
145,46
PETR
51,6000

Eurovision 2016 birincisi Camala dünya evine girdi

Ukrayna’nın Halk Sanatçısı Kırım Tatarı Camala, Kırım Tatar aktivist Seyit-Bekir Süleymanov’la evlendi.

27.04.2017 - 08:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Eurovision şarkı yarışmasının galibi, Ukrayna’nın Halk Sanatçısı Kırım Tatarı Camala bugün, 26 Nisan tarihinde Kırım Tatar aktivist Seyit-Bekir Süleymanov’la dünya evine girdi.

Kırım haber ajansı QHA'nın haberine göre, kendi facebook sayfasında açıklama yapan Camala, “Düğün günü. Biz Seyit-Bekir’le evlendik! Tebrikleri için herkese teşekkür ederiz! Sizin Camala'nız...” ifadelerini kullandı.

Eurovision 2016 birincisi Camala dünya evine girdi

"BEN EVET DEDİM"

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Kırım Tatar kökenli Ukraynalı sanatçı Camala, kendisine evlenme teklifinde bulunulduğunu hayranlarıyla paylaşmıştı.

Konuyla ilgili kişisel Facebook sayfasında açıklamada bulunan Camala, parmağındaki yüzüğün göründüğü bir fotoğrafını paylaşarak “Ben evet dedim” diye yazmıştı. Camala, ayrıca yazısında Kırım Tatarca olarak “Ebet. Men razım” (Evet. Ben razıyım) ifadesini kullanmıştı.

Seyit-Bekir Süleymanov yakın zamanda Kiev’in Taras Şevçenko Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi'nden mezun oldu. Süleymanov, Kırım Tatar gençlerinin problemlerinin çözülmesine yardımcı olan sosyal ve siyasi projelerde yer alıyor.

Eurovision 2016 birincisi Camala dünya evine girdi

Eurovision 2016 birincisi Camala dünya evine girdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

80
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

33
Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

31
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

50
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

31
Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

22
Paris'te binlerce polisten protesto yürüyüşü

Paris'te binlerce polisten protesto yürüyüşü

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM