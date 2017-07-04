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Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

Gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin uçak gemisi projesiyle ilgili sonu "O gemiyi nerede kullanacağız" diye biten bir tweet attı.

04.07.2017 - 17:57
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Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tuzla Tersanesi'nde katıldığı törende; "İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız, bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum." diye konuşmuştu.

ATAKLI'DAN KOMİK ELEŞTİRİ

Gazeteci Can Ataklı ise Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını eleştiren; "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" paylaşımını yaptı ve tepki çekti.

Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

UÇAK GEMİSİNDE ABD ÖRNEĞİ

Ataklı'nın paylaşımına gelen en  dikkat çekici tepkilerden biri ise Gazeteci Yener Güneş'in; "Can Ataklı'nın bu iletisinden sonra, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunan, Amerika sahip olduğu 11 uçak gemisini çöpe attı." paylaşımı oldu.

Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI

Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

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