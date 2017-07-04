Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tuzla Tersanesi'nde katıldığı törende; "İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız, bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum." diye konuşmuştu.

ATAKLI'DAN KOMİK ELEŞTİRİ

Gazeteci Can Ataklı ise Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını eleştiren; "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" paylaşımını yaptı ve tepki çekti.

UÇAK GEMİSİNDE ABD ÖRNEĞİ

Ataklı'nın paylaşımına gelen en dikkat çekici tepkilerden biri ise Gazeteci Yener Güneş'in; "Can Ataklı'nın bu iletisinden sonra, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunan, Amerika sahip olduğu 11 uçak gemisini çöpe attı." paylaşımı oldu.

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