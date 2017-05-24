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Can Dündar Almanya'dan ödül aldı

Yurt dışında yazdığı yazılarla, verdiği röportajlarla her seferinde Türkiye'yi karalayan Dündar, ödül üzerine ödül alıyor.

24.05.2017 - 13:05
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Can Dündar Almanya'dan ödül aldı

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya'da Gustav Heinemann Ödülü verildi. Ödül töreninden yayınlanan fotoğraflarda, Dündar'ın el öptüğü görüldü.

Dündar'ın ödülü, “düşünce özgürlüğü” için gösterdiği cesaretten dolayı aldığını belirten Schulz, "Can Dündar benim gözümde bir kahraman." dedi.

AVRUPA SIRTINI SIVAZLIYOR

Hakkında yakalama kararı bulunan Dündar'ın Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle tepkiler her geçen gün artarken, Avrupa ülkeleri sırtını sıvazlamaya devam ediyor.

Can Dündar Almanya'dan ödül aldı

Can Dündar Almanya'dan ödül aldı

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