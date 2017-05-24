Can Dündar Almanya'dan ödül aldı

Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, geride bıraktığımız günlerde düzenlenen bir pijama partisinde boy gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda Yüksekova ve Cizre'nin ile dönüştürüleceğini açıkladı.

1 AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor AK Partili belediyeler ve parti teşkilatıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan raporlar Erdoğan'a iletildi.

2 Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa... CHP liderine göre Türklerin 15. devletinin olması 14 devleti batırdığını gösteriyor. 16 devlet varken neden 15 dediği ise anlaşılamadı.

3 HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkarılan HDP'li vekil, savunmasında sözlerinin arkasında durmadı.

4 Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

5 Melania Trump başını örttü ABD Başkanı Trump'ın Vatikan gezisinde First Lady Melania Trump'ın başını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.

6 Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı, bu yıl Türkiye'yi tercih edecek Rusların rekor kırabileceğini ifade etti.