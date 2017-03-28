Can Dündar hayır çıkacak diyor

"DİKTATÖRLÜĞE DUR DİYECEKLER"

Alman sitesi DW'nin sorularını cevaplayan Türkiye düşmanı Can Dündar, "Referanduma ilişkin öngörünüz nedir?" sorusuna "Bütün Erdoğan muhalifleri bu kez bir arada oy kullanıp bu ülkenin bir diktatörlüğe gitmesine dur diyeceklerdir." sözleriyle referandumdan hayır çıkacağını belirtti.

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ALMAN FAŞİST

Alman Federal Meclisi'ndeki bir etkinlikte konuşan Sol Parti (Die Linke) Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa ülkelerine yönelik sözlerine "Bunu söyleyen bir terörist. Başka birşey değil." diyerek küstah bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerin havada uçuştuğu etkinlikte Can Dündar da en önde yer aldı.