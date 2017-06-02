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Can Nergis ve eşinden romantik pozlar

Oyuncu Can Nergis ve Sırp model eşi Jelena Milosavjevic bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

02.06.2017 - 06:38
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“Annem” dizisinde rol alan Nergis, babalık heyecanı yaşıyor. Oyuncu, 11 ay önce Sırp model Jelena Milosavjevic’le sessiz sedasız evlenmişti. Sırbistan’da nikah masasına oturan Nergis’in sürpriz evliliği kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

Can Nergis ve eşinden romantik pozlar

Ünlü çift şimdilerde ise bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 8,5 aylık hamile olan Sırp model, üç hafta sonra doğum yapacak. Bir kız bebekleri olacak aşıklar, doğum öncesi Nergis’in teknesinde özel çekim yaptırdı. Birbirinden romantik pozlar veren Nergis ve Milosavjevic, oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Milosavjevic’in eşinin dizi çekimleri nedeniyle Türkiye’de doğum yapacağı da öğrenildi.

Can Nergis ve eşinden romantik pozlar

Can Nergis, Arda Turan’la rol aldığı reklamla tanınan Sırp model Jelena Milosavjevic’le 11 ay önce evlendi.

Can Nergis ve eşinden romantik pozlar

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