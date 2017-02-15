Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu oldu.

PROJENİN GÖRSELLERİ İLK KEZ PAYLAŞILDI

Bakan Arslan, dünyanın en büyük köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıldönümünde atılacağını belirtti.

Büyük ses getirecek projenin görselleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmış oldu.



Çanakkale köprüsü'nün görselleri ilk kez yayınlandı VİDEO

Dev projenin özellikleri:

-2 bin 23 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

-Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacak.

-İstanbul'u, Çanakkale ve Ege'ye bağlayacak.



