Çanakkale'de sakallı ve sarıklı polis açığa alındı

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kuraner Erbaş'ın bir süredir sarık takıp, cübbe giymesi ve sakallarını uzatması nedeniyle amirleri, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için kontrolünün yapılması amacıyla, Çanakkale'ye gönderilmesini kararlaştırdı.

GÖREV BAHANESİYLE GÖNDERİLDİ

Kuraner Erbaş, kendisinin kullandığı resmi ekip otosuyla, yanında başka bir polis memuru bulunduğu halde görev bahanesiyle Çanakkale'ye gönderildi.

155'İ İHBAR DÜŞTÜ

Yolda uzun sakalı ve sarığıyla dikkati çeken Kuraner Erbaş'ı, resmi polis otosunu kullanırken gören bir vatandaş, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, ihbarda bulundu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda Kuraner Erbaş'ın içinde bulunduğu ekip otosunu durdurdu. Kimlik kontrolü sonucu Kuraner Erbaş'ın polis memuru olduğu anlaşıldı.

AÇIĞA ALINDI

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Bayramiç Kaymakamlığı'nı bilgilendirdi.

Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, hakkında bir süre önce soruşturma başlatılan polis memuru Kuraner Erbaş'ı, açığa aldı. Kendüzler, polis memurunun akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için Çanakkale'ye adli kontrole götürülürken bu olayın yaşandığını doğruladı.

Polis Kuraner Erbaş da Facebook'taki sayfasında, açığa alınmasını "Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı davranmak suçundan açığa alınmış bulunuyorum. İlanen duyurulur" paylaşımında bulundu.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yaşanan olayla ilgili Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

LAİKLİK KORUNMALI

Özkan, "Türbanlı polis oluyor da sarıklısı neden olmasın? Bu insanlar deli değil. Sadece aceleciler. Türbanlı general isteyene deli demiyorsunuz! Cumhuriyet'i tutan laiklik bu denli zayıflatılınca ortaya bunların çıkması kaçınılmazdır. Türkiye ne olursa olsun laikliğini korumalıdır" ifadelerini kullandı.