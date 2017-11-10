taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8665
EURO
4,5033
ALTIN
159,76
PETR
63,7200

Çanakkale'de sis

Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

10.11.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Gündem

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Çanakkale'de sis

TELSİZLE UYARI

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

Çanakkale'de sis

FERİBOT SEFERLERİ SİS NEDENİYLE YAPILAMIYOR

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor. Boğaz geçişi yapacak araçlar, Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya CHP'lileri hüzünlendirdi
Özel günlerde sürekli etkinliklere katılan tiyatrocu Göksel Kaya, CHP'li miletvekillerinin hüzünlenmesine neden oldu.
Taksim'de vinç operatöründen kabin üzerine saygı duruşu
Taksim'de bir vinç operatörü Atatürk'e saygı duruşunu kabin üzerinde gerçekleştirince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Galata atlayışından sonra muhabirlerin yarış anı
Cengiz Koçak'ın Galata Kulesi'nden yaptığı basit atlayış, medya tarafından köpürtülerek okuyuculara duyuruldu.
Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri
Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında Ata'ya saygı gösterisi düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

4
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

35
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

148
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

60
Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

56
HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

87
Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM