Çanakkale'de sis

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

TELSİZLE UYARI

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

FERİBOT SEFERLERİ SİS NEDENİYLE YAPILAMIYOR

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor. Boğaz geçişi yapacak araçlar, Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriliyor.