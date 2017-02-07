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Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale'de art arda devam eden ve kameralara da yansıyan depremler için "sürpriz değil" açıklaması geldi.

07.02.2017 - 16:17
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Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale Ayvacık'ta geçtiğimiz Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece başlayan ve 200'e yaklaşan irili ufaklı depremler halkı endişeye sevk etti.

En büyüğü 5.5 ölçeğinde olan depremlerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in yaptığı açıklamalar yüreklere su serpti.

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

"SÜPRİZ OLMAYAN DEPREMLER"

Özener yaptığı açıklamada; "Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" diye konuştu.

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü açıklarında bu sabah 05.24’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssü Gülpınar köyündeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayvacık yakınlarında 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

Çanakkale'deki deprem anı kameralarda

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