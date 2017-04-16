Çanakkaleli depremzedeler konteynerde oy kullandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Gülpınar ve Tuzla Köyü sakinleri, referandumunda oylarını konteyner okullarda kullandı.

SANDIKLAR KONTEYNERDE KURULDU

Depremin en çok hasar meydana getirdiği Yukarıköy Köyü'nde ise sandıklar köy ilkokulunda kuruldu. Ayvacık'ın Gülpınar ve Tuzla köylerinde kurulan konteyner okullardaki toplam 5 sandıkta, saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı. İlk kez konteyner okullarda oy kullanan depremzedeler, referandumun ülke için yararlı olması dileklerinde bulundu.

Depremin en çok yıkıma neden olduğu ve Yörüklerin yaşadığı Yukarıköy Köyü'nde ise depremzedeler, oylarını köy ilkokulu binasında kullandı.















