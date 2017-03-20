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Canan Karatay'dan ekmek açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay ekmekle ilgili, "Yalnız GDO değil. Ekmek Türkiye'de 1950'lerden sonra hayatını kaybetti." ifadeleri kullandı.

20.03.2017 - 17:50
  1. Haberler
  2. Sağlık

Prof. Dr. Canan Karatay, Adana'da ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan katkı maddesinden GDO’lu soya çıkması üzerine açıklamalarda bulundu.

"EKMEK 1950'LERDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ"

Prof. Dr. Canan Karatay, GDO'lu ekmek haberleriyle ilgili, "Yalnız GDO değil. Ekmek Türkiye'de 1950'lerden sonra hayatını kaybetti. Buğdayın kendisindeki gluten, lektin proteini o kadar tehlikeli ki. Lektin proteini insülin hormonu salgılatıyor, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması yapıyor." dedi.

"EKMEK YEMEYİN"

Ekmek tüketiminin kesinlikli bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Canan Karatay, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzde 10 katkı maddesinin içinde bromür var, ağır metaldir. Bütün canlılar için tehlikelidir. Kesin olarak söylüyorum. Ekmek yemeyin. Geleneksel buğday kalmadı. Ben senelerdir söylüyorum. İran'da geleneksel ekmek yalnız lavaştır halkımızı kandırmayalım."

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