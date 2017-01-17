Kayseri'de yangın paniğe neden oldu

1 Diyarbakır şehitleri memleketlerine uğurlanıyor Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 4 polis memuru için tören düzenleniyor.

2 Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen cuma günü tatile girecek

3 Diyarbakır'daki saldırı sonrası 3 gözaltı Diyarbakır'da dün 4 polisin şehit olduğu saldırı sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

4 Canan Karatay'dan palm yağı açıklaması Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'e konuk olan Canan Karatay, "Palm yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir.'' dedi.

5 Brezilya'da bir isyan daha Dün 26 kişinin can verdiği Alcacuz hapishanesinde bu kez mahkumlar çatı katını sopalar ve bayraklarla işgal etti.

6 Güneş enerjisinden beslenen ev projesi hayata geçiyor 'Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması' için bir proje geliştirildi.