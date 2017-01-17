Canan Karatay'dan palm yağı açıklaması

Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palmiye yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki tartışmalar devam ediyor.
''PALM YAĞI TRANS YAĞDIR''
Karatay, "Palm yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi.
Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.
KOKAİNE BENZETTİ
Karatay, gündemi meşgul eden palmiye yağının bağımlılık yaptığını söyleyerek, kokaine benzetti.