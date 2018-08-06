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Candice Swanepoel'den emzirme pozu

Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel da emzirme pozu modasına dahil oldu.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 14:01..
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Model Chrissy Teigen'ın emzirme pozundan sonra, süper model Candice Swanepoel da bu akıma dahil oldu.

Doğum kiloları yüzünden eleştirilerin hedefi olan 29 yaşındaki Swanepoel, bebeği Ariel'i emzirirken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Eleştirileri umursamayan modelin doğum kilolarından kurtulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Candice Swanepoel'den emzirme pozu

"KENDİNİZE BAKIN"

İkinci bebeğine de hamile kalan ve yaklaşık 2 hafta önce doğum yapan Candice Swaneopel, vücudu ile yapılan eleştirilere şöyle cevap vermişti: "Bu doğum yaptıktan 12 gün sonraki halim. Eğer söyleyecek kötü bir şeyiniz varsa kendinize bakın. Toplum bazen birbirine karşı zalim olabiliyor. Bu günlerde güzellik standartları kadınlar için imkansız hale geldi. Ben doğum sonrası karnımı göstermekten utanmıyorum. Aslına bakarsanız bundan gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım. Bütün bunlar ben bir model olduğum için mi? Evet, biz de normal insanlarız. O yüzden bırakın plajdan huzur içinde keyif alayım"

Candice Swanepoel'den emzirme pozu

Candice Swanepoel'den emzirme pozu

Candice Swanepoel'den emzirme pozu

Candice Swanepoel'den emzirme pozu

Candice Swanepoel'den emzirme pozu

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