Caner Erkin Asena paylaşımını sildi

Açıklamasında Asena Atalay'ı menfaat ve çıkarları için sınır tanımayan biri olarak tanımlayan Caner Erkin'in daha sonra ise bu paylaşımı sildiği ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun, Asena Atalay kendisine dava açınca geri adım attığı ve bu yaptığı paylaşımından pişman olup silince de açılan "İffet davası"nın takipsizlikle sonuçlandığı öğrenildi.

"YALAN YANLIŞ ŞEYLER"

Konuyla ilgili konuşan Asena Atalay, "Bu benim paylaşımım değil ki, neden sildiğini kendisine sormanız gerekiyor. Ben çok ilgilenmiyorum. Bir dava açıyorsa, o davanın altını yalan yanlış şeylerle doldurmak zorundasın. Yoksa sana o davayı açtırmıyorlar zaten... Yalan yanlış şeylerle altını doldurdular... Bu yalan yanlış şeylerin de yalan olduğu ortaya çıkacak ve biz davayı alıp aklanacağız. Sonra da enerjileri de üzerimizden gidecek ve kurtulacağız. Bu kadar basit..." dedi.