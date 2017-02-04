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Mahkeme Caner Erkin'e icra takibini durdurdu

Caner Erkin'in itirazı sonrası mahkeme, icranın durdurulmasına karar verdi.

04.02.2017 - 10:32
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Futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay, geçen yıl boşandı. Mahkeme, Erkin'in oğlu Çınar'ın eğitim, barınma, sağlık gibi masraflarını ödemesine karar verdi.

"OĞLUMUN GİDERLERİNİ ÖDEMİYOR" DEDİ

Caner Erkin'in oğlunun bu giderleri ödemediğini ileri süren Asena Atalay dava açıp, 2016- 2017 arası masrafların ödenmesi için 450 bin liralık icra takibi başlattı.

Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk ise icra takibinin karara aykırı düzenlenmiş olduğu gerekçesiyle ödeme emrinin iptali için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme Caner Erkin'e icra takibini durdurdu

BARINMA GİDERLERİ ADI ALTINDA KİRA BORCUNU ÖDETİYOR

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre itiraz dilekçesinde; Çınar'ın barınma giderleri adı altında talep edilen 110 bin liranın, Atalay'ın gelecek aylardaki kira borcu olduğu iddia edildi.

Çocuğun sağlık giderleri için istenen 120 bin liranın fazla; gıda masrafları, özel ders, müzik eğitimi, spor gibi dersler için istenen 70 bin liranın ise hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

İCRANIN DURDURULMASI KARARI

Dilekçede; Çınar'ın üç aylık yaz tatili ve sömestr tatili için talep edilen tatil parası 150 bin liranın ise fahiş bir rakam olduğu kaydedildi.

Caner Erkin'in itirazı sonrası mahkeme, icranın durdurulmasına karar verdi. İcranın iptali için açılan dava ise sürüyor.

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