Caner Erkin'le Şükran Ovalı'nın paylaşımları dikkat çekti

Bu yılın başında Roma’da 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin yoğunlukları yüzünden tatil yapma fırsatı bulamamıştı.

Ligin bitmesinin ardından geride bıraktğımız ay eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatile çıkan Caner Erkin Ibiza’da yaptıkları tatilden kareler de paylaşmıştı.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMA ŞEKİLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift birbirlerinin sosyal medya hesaplarından geçirdikleri keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunmaya devam ederken fotoğrafları paylaşma şekilleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

CANER FOTOĞRAFIN YARISINI KESTİ

Farklı zamanlarda aynı fotoğrafları paylaşan çiftten Caner Erkin fotoğrafın büyük bir kısmını keserek paylaştı.

ŞÜKRAN HEPSİNİ PAYLAŞTI

Şükran Ovalı ise fotoğrafın tamamını takipçileriyle paylaştı.