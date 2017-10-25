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Caner Toygar'dan Tülin itirafı

Caner Toygar, Esra Erol'un programında "Keşke Tülin'le evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğum olurdu." dedi.

25.10.2017 - 09:49
  1. Haberler
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Ekranların en çok tanınan damadı Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulduğunu sanmış ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı.

ŞİDDET VAR MI YOK MU KARAR VEREMEDİ

Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Sonrasında ise Berke de ani bir dönüş yaparak 'Hayır şiddet yoktu' deyip ardından da Caner ile barışmıştı. Ancak barışmalarının hemen ardından bir kez daha ayrıldı ve eylül ayında boşanma kararı aldı. Berke-Caner Toygar çifti arasındaki boşanma davası devam ederken, mahkemeye dikkat çeken bir başvurunun daha yapıldığı ortaya çıktı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Avukatı Eda Altıparmak aracılığı ile Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi’ne başvuran Berke Toygar, eşinden şiddet gördüğü gerekçesi ile mahkemeden koruma kararı verilmesini talep etti. Mahkemenin kararına göre Caner Toygar, eşine 2 ay süre ile herhangi bir iletişim aracı ile rahatsız edemeyecek.

Tüm bu yaşananların ardından Büyükçekmece Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Berke Kentli, uzun süredir Caner Toygar’ınkullanımında olan evde arama yapılmasını istedi. Mahkeme kararıyla Caner Toygar’ın kullanımında olan Esenyurt’taki dairede arama yapıldı. Eve giden polis ekipleri ve avukatlar, kapının kilidinin değiştirildiğini gördü. Eve çağrılan çilingir sayesinde girilen evde bulunan eşyalar tutanak altına alındı.

POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Tutanağa göre, evde bir adet pompalı tüfek, çok sayıda uyku hapı ve depresyon ilacıyla makyaj malzemeleri bulundu. Söz konusu eşyalar muhafaza altına alınarak adli emanete konuldu. Berke evden çıkan makyaj malzemelerinin başka bir kadına ya da kendisine ait olmadığını, Caner'e ait olduğunu iddia etti.

"DERDİ PARA"

Caner de Berke'nin bu hamlesine,"Kendisi kullandığı makyaj malzemelerinin reklamını yapıyor. Evde makyaj malzemeleri var. Böyle bir cümle kullanılır mı? Yazıklar olsun… Evlenmeden önce çok büyük kavga ettik. O zaman neden polise gitmedin. Para para para para nasıl kurtulacağım. Berke beni hiç bir zaman sevmedi. Tülin’le bize milyonlar verdiler, yine de evlenmedim." diyerek cevap vermişti.

"TÜLİN HAKKINI HELAL ETSİN"

Caner Toygar o sözlerin ardından Esra Erol'un programında Tülin ile ilgili bir itirafta daha bulundu. Caner "Keşke Tülin ile evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğum olurdu. Onun da hataları oldu benim de oldu. Hakkını helal etsin." dedi.

Caner Toygar'dan Tülin itirafı

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