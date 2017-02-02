Caner'in öfkesi dinmiyor

Caner Erkin’in, eski eşi Asena Atalay’a öfkesi dinmiyor. Ünlü futbolcu, önceki gün Bebek’te banka çıkışı görüntülendi.

''HER ŞEYİNİ GERİ ALDIM''

Evlilikleri sırasında Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” dedi.

''451 BİN TL’Yİ ÖDEMEYECEĞİM''

Eski eşinin, oğlunun masrafları için kendisinden talep ettiği 451 bin TL’nin çok yüksek olduğunu belirten milli futbolcu, parayı ödemeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak avukatının gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Erkin, “Ben zaten oğlumun bütün masraflarını ödüyorum” deyip sinirli bir şekilde evinin yolunu tuttu.

Caner Erkin ve oğlu Çınar