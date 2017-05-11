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Canlı bombayı 10 metreden tarayan dedektör

Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen canlı bomba dedektörü, canlı bombayı 10 metreden tanıyor ve saatte 10 bin kişiyi tanıyor.

11.05.2017 - 13:47
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Canlı bombayı 10 metreden tarayan dedektör

Beylikdüzü'nde yer alan TÜYAP Fuar Alanı'nda devam eden Savunma Sanayii Fuarı'nda birbirinden ilginç ve teknolojik cihazlar tanıtılıyor.

CANLI BOMBAYI 10 METREDEN TANIYAN DEDEKTÖR

Fuarda yer alan Estonya merkezli bir firmanın geliştirdiği canlı bomba dedektörü, çantasında veya üzerinde bomba olan eylemciyi 10 metreden tanıma ve bombanın türünü ayırt etme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Canlı bombayı gören dedektör VİDEO

SAATTE 10 BİN KİŞİ TARIYOR

Normal dedektörler saatte 350 kişiyi taramadan geçirirken; sergilenen dedektör saatte 10 kişiyi tarama özelliğine sahip.

KALABALIKLAR ARASINDA TESPİT YAPIYOR

Kalabalık bir grup içerisinde yer alan canlı bombaları 5 kişiye kadar tespit etme özelliğine sahip dedektör, sistem üzerinde canlı bombanın nereye doğru gittiğini gösteriyor ve reklam panolarıyla saklanabilme özelleğine de sahip.

Canlı bombayı 10 metreden tarayan dedektör

Canlı bombayı 10 metreden tarayan dedektör

Canlı bombayı 10 metreden tarayan dedektör

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