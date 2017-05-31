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Cansu Dere kendini anlattı

Cansu Dere, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi

31.05.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. Magazin

SS

Cem Yılmaz ile yaşadığı uzun soluklu ilişki ile magazin gündemini takip edenlerin yakından tanıdığı Cansu Dere, şimdilerde Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu Anne dizisinde boy gösteriyor.

Bir yandan yoğun bir tempoda koşturan eski manken bir yandan da dergi çekimlerine gidiyor.  Bir moda dergisinin kapak çekimleri için poz veren Dere, o karelerden bir tanesini sosyal medya hesabından paylaştı. Cansu Dere’nin 'çok yakında' notuyla paylaştığı fotoğraf 71 binin üzerinde beğeni aldı.

Eski manken Cansu Dere

"SAMİMİ OLMAYI SEVMEM"

59 Dere, mesafeli ve soğuk duruşuna dair şunları söyledi: "Aşırılıktan hoşlanmam. Fazla soru sorulmasını, samimi olmayı sevmem. Çabuk kaynaşmam. Sabrım sınırlıdır. Dengeli ve ciddi olmayı severim."

Cansu Dere kendini anlattı

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