taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Çapkınlığın sonu kötü bitti

İngiltere'de bir adam yolda gitmekte olan kadını süzerken yoluna bakmayı unutunca tepetaklak yuvarlandı.

03.10.2017 - 16:54
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin Başkenti Londra'da elinde poşet olan bir adam yolda yürüyen bir kadına baktı. O sırada yola bakmayı unutan adam geri geri giderken arkasında duran bisikletleri farkedemedi, sonrasında olanlar oldu.

BİSİKLETE TAKILIP YERE YUVARLANDI

Kadını süzerken diğer yandan da yürümeye çalışan adam önüne bakmayınca arkasında duran bisiklete takıltı, bir anda tepetaklak yere düştü. Elindeki poşetleri de yere düşüren adam poşetin içindeki süt şişesini kırdı.

Çapkınlığın sonu kötü bitti

Bir anda neye uğradığını farkedemeyen adam hemen kendini toparlayıp ayağa kalktı, yere düşürdüğü poşetleri toplayıp yoluna devam etti. O anlar tesadüf eseri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadına bakarken yere düşen adam VİDEO

Çapkınlığın sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir
İspanya ekonomisinde düşüş
İspanya ekonomisi, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlerden olumsuz etkilenmeye başladı.
Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini söyledi.
Almanya'da Jamaika koalisyonu yapılamıyor
Almanya hükümetin kurulması için gereken "Jamaika koalisyonu" için görüşmelere hala geçemedi.
Putin'den Kuzey Kore açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K.Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bunun istenilen sonucu vereceğinin kesin olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM