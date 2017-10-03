Çapkınlığın sonu kötü bitti

İngiltere'nin Başkenti Londra'da elinde poşet olan bir adam yolda yürüyen bir kadına baktı. O sırada yola bakmayı unutan adam geri geri giderken arkasında duran bisikletleri farkedemedi, sonrasında olanlar oldu.

BİSİKLETE TAKILIP YERE YUVARLANDI

Kadını süzerken diğer yandan da yürümeye çalışan adam önüne bakmayınca arkasında duran bisiklete takıltı, bir anda tepetaklak yere düştü. Elindeki poşetleri de yere düşüren adam poşetin içindeki süt şişesini kırdı.

Bir anda neye uğradığını farkedemeyen adam hemen kendini toparlayıp ayağa kalktı, yere düşürdüğü poşetleri toplayıp yoluna devam etti. O anlar tesadüf eseri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadına bakarken yere düşen adam VİDEO